Konkret hebt Plazza in einer Mitteilung vom Donnerstag für das Geschäftsjahr 2025 die Erwartungen für das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung an. Dieses soll leicht oberhalb der bisher prognostizierten Bandbreite von 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahreswert (26,2 Millionen Franken) ausfallen. Haupttreiber dafür seien zusätzliche Mieterträge aus einer neuen Wohnliegenschaft in Crissier und ein Ertragswachstum im Bestand.