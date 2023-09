Die Entwicklungsprojekte in Crissier und Regensdorf verliefen im ersten Halbjahr 2023 weiterhin plangemäss, heisst es weiter. In Crissier gestalte sich der Baufortschritt wie erwartet und für die ersten Baufelder habe Plazza mit der Vermarktung begonnen. In Regensdorf wurde der Gestaltungsplan nach Genehmigung durch die Gemeinde zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Der Beginn der Realisierung des Projekts in Regensdorf werde frühestens in drei bis fünf Jahren möglich sein.