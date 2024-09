Der gesamte Marktwert des überwiegend aus Wohnliegenschaften bestehenden Portfolios betrug per Ende Juni 1,07 Milliarden Franken nachdem per Ende 2023 mit 1,02 Milliarden erstmals die Marke von 1 Milliarde übersprungen wurde. Mit dem Abschluss der ersten Etappe in Crissier im zweiten Halbjahr soll das Wohnsegment künftig 80 Prozent nach bislang 76 Prozent zum Soll-Netto-Mietertrag beitragen.