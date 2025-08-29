Für das laufende Jahr hält Plazza am Ausblick fest und erwartet entsprechend weiterhin ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung von etwa 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahr. Darin enthalten sei auch der Anteil von Schönbächler von annualisiert rund 1 Million Franken. Gleichzeitig sei eine erste Reduktion der vorübergehend angestiegenen Leerstände zu erwarten.