Dieser Rückgang bei der Indexgewichtung ist auf die Bemühungen Pekings zurückzuführen, den Markt neu zu strukturieren. Immobilien beeinflussten den Index früher im Gleichschritt mit Kreditzyklen und der Wohnungspolitik. Trotz eines beispiellosen Immobiliencrashs und anhaltender Handelskonflikte mit den USA ist der Shanghai Composite nun in Reichweite eines 10-Jahres-Hochs. Statt von Immobilien wird er von politisch geförderten Sektoren wie Verteidigung, Industrieautomation und Hardwarefertigung angetrieben. Staatliche Fonds haben zur Stabilisierung der Stimmung beigetragen, während die relative Stabilität des Yuan für positive Zuflüsse an die Börse gesorgt hat.