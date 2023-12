In den ersten neun Monaten waren es bereits 45 Fälle, wie am Montag aus einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. "Besonders viele grosse Pleiten gab es im bisherigen Jahresverlauf im Mode-Einzelhandel, bei Krankenhäusern und im Maschinenbau", sagte Experte Maxime Lemerle von Allianz Trade. "Die grossen Insolvenzen sind in diesem Jahr zurückgekehrt und nehmen Kurs auf den Höchststand aus 2020." Damals waren es im Rezessions- und Corona-Jahr nach neun Monaten 44 und im Gesamtjahr 58 Grossinsolvenzen.