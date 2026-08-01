Wer eine Wohnung sucht, muss eine hohe Frusttoleranz an den Tag legen. In vielen Regionen herrscht nach wie vor Wohnungsnot und es wird zu wenig gebaut. Für Mieterinnen und Mieter gibt es nun aber erfreuliche Nachrichten: Der Bau von Mietwohnungen zieht wieder deutlich an. Schweizweit wurden in den vergangenen zwölf Monaten 32'900 neue Mietwohnungen bewilligt, wie eine heute veröffentlichte Studie der Immobilien-Beratungsfirma Wüest Partner zeigt. Das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr und gar 50 Prozent mehr als am Tiefpunkt der Bautätigkeit vor zweieinhalb Jahren.