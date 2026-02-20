Da im Herbst ‌wegen des Haushaltsstreits die Regierungsgeschäfte für 43 Tage weitgehend ruhten («Shutdown»), bremste dies die Wirtschaft. Die Veröffentlichung der Daten verzögerte sich ​um mehrere Wochen. US-Präsident Donald Trump hatte ​schon vor Bekanntgabe der Ergebnisse ​in den sozialen Medien geschrieben, dass der Shutdown mindestens zwei Prozentpunkte ‌an Wachstum gekostet habe. Zudem forderte er die Notenbank Fed einmal mehr zu Zinssenkungen auf.