In den letzten elf Handelstagen hat die Swatch-Aktie 23 Prozent zugelegt. Ausgelöst wurde die Rallye einerseits durch Statements von Swatch-CEO Nick Hayek. Er sorgte vor etwas mehr als zwei Wochen, als die Aktie ein neues 15-Jahrestief erreicht hatte, mit Aussagen in der «Bilanz» über einen möglichen Börsenrückzug der Firma für Aufsehen an den Märkten. Er relativierte solche Pläne jedoch umgehend. «Wir haben immer gesagt, es wäre schön, das Unternehmen von der Börse zu nehmen», sagte er gegenüber der «NZZ».