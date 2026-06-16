Die Märkte starteten mit Rückenwind in die Woche, nachdem die USA und der Iran eine Übergangsvereinbarung zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus erreicht hatten. Zudem hatte die Space Exploration Technologies (SpaceX) am Freitag als börsennotiertes Unternehmen ein spektakuläres Debüt gefeiert. Die positive Stimmung trieb den Dow Jones Industrial Average auf ein Rekordhoch, während der Nasdaq 100 und der MSCI World Index nahe ihren historischen Höchstständen schlossen.