Die 500 reichsten Menschen der Welt haben am Montag ihr Vermögen um insgesamt 336 Milliarden Dollar gesteigert. Ihr gemeinsames Nettovermögen stieg damit auf den Rekordwert von 13,3 Billionen Dollar.
Elon Musk, der erste Billionär der Welt, baute seinen Vorsprung weiter aus. Sein Vermögen legte um mehr als 10 Prozent auf 1,27 Billionen Dollar zu. Gleichzeitig verfügten selbst die zwölf Personen am unteren Ende des Rankings jeweils über 7,9 Milliarden Dollar – die höchste Eintrittsschwelle in der Geschichte des Bloomberg-Index.
Die Märkte starteten mit Rückenwind in die Woche, nachdem die USA und der Iran eine Übergangsvereinbarung zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus erreicht hatten. Zudem hatte die Space Exploration Technologies (SpaceX) am Freitag als börsennotiertes Unternehmen ein spektakuläres Debüt gefeiert. Die positive Stimmung trieb den Dow Jones Industrial Average auf ein Rekordhoch, während der Nasdaq 100 und der MSCI World Index nahe ihren historischen Höchstständen schlossen.
Den grössten Beitrag zur Vermögensrally leistete SpaceX. Privatanleger griffen verstärkt bei den Aktien zu, wodurch der Marktwert des Unternehmens um 20 Prozent stieg. Dadurch erhöhte sich Musks Vermögen um 164 Milliarden Dollar - nahezu so viel wie der kombinierte Vermögenszuwachs der übrigen 499 Personen im Bloomberg-Index und einer der grössten jemals registrierten Tagesanstiege.
Musks Vermögen steht seit Jahren sinnbildlich für die grosse Vermögensungleichheit zwischen der reichen Elite und dem Rest der Welt. Inzwischen verdeutlicht es auch die wachsende Kluft innerhalb der Gruppe der Superreichen. Die 50 reichsten Personen kontrollieren laut Index inzwischen 6,5 Billionen Dollar und damit fast so viel wie die 6,8 Billionen Dollar, die auf die übrigen 450 Mitglieder des Rankings entfallen.
(Bloomberg/cash)