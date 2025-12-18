Auch wenn die Entwicklung von RRP wahrscheinlich keinen grossen Einfluss auf den breiteren KI-Boom hat, der globalen Schwergewichten wie Nvidia Billionen von Dollar an Wertzuwachs beschert hat, verdeutlicht sie doch, wie extrem die Kursgewinne in einzelnen Marktsegmenten ausgefallen sind. Dies insbesondere in Indien, wo das Fehlen börsennotierter Chiphersteller Privatanleger dazu veranlasst hat, nach jeder Möglichkeit zu suchen, am globalen Boom teilzuhaben.