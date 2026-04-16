Allbirds, das plant, sich in NewBird AI umzubenennen, ist nicht das erste angeschlagene Unternehmen, das versucht, sich durch das Aufspringen auf den neuesten Trend eine zweite Chance zu sichern. Solche Namensänderungen gab es während der Dotcom-Blase zuhauf. Long Island Iced Tea benannte sich in den Anfängen des Krypto-Booms in Long Blockchain um. Bitcoin-Miner setzen nun auf KI. Und im Februar schoss die Aktie eines winzigen ehemaligen Karaoke-Unternehmens in die Höhe, als es sein KI-Tool für Speditionen anpries.