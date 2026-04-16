Allbirds, der einst vielbeachtete Hersteller von Woll-Sneakers, der in seiner Blütezeit einen Wert von mehr als 4 Milliarden Dollar hatte, kündigte nur wenige Tage vor seiner endgültigen Schliessung einen neuen Geschäftsplan an: KI-Computing-Infrastruktur. Der Aktienmarkt reagierte prompt und liess die Allbirds-Aktie bis zum Ende des Handelstages am Mittwoch um 582 Prozent steigen.
Die Reaktion unterstrich die Intensität der Spekulationswelle rund um Künstliche Intelligenz (KI), die einen Ansturm auf vermeintliche Gewinner und panikartige Rückzüge aus mutmasslichen Verlierern ausgelöst hat.
Allbirds, das plant, sich in NewBird AI umzubenennen, ist nicht das erste angeschlagene Unternehmen, das versucht, sich durch das Aufspringen auf den neuesten Trend eine zweite Chance zu sichern. Solche Namensänderungen gab es während der Dotcom-Blase zuhauf. Long Island Iced Tea benannte sich in den Anfängen des Krypto-Booms in Long Blockchain um. Bitcoin-Miner setzen nun auf KI. Und im Februar schoss die Aktie eines winzigen ehemaligen Karaoke-Unternehmens in die Höhe, als es sein KI-Tool für Speditionen anpries.
Überhitzter Markt?
«Entwicklungen wie diese sind ein Zeichen dafür, dass der Markt überhitzt ist», sagte Matt Maley, Chef-Marktstratege bei Miller Tabak, der meinte, dies sei angesichts der Kursrallye der Aktien nicht überraschend. «Aber es ist dennoch etwas, das Anlegern zu denken geben sollte.»
Doch Anleger neigen dazu, solche Vorsicht über Bord zu werfen, in der Hoffnung, selbst unerklärliche Kurssprünge mitzunehmen, und darauf zu setzen, dass andere weiter einsteigen. Das ist es, was den Trend zu Meme-Aktien angetrieben hat, der seit der Pandemie immer wieder in bestimmten Marktsegmenten aufflammt.
Roundhill Investments, das einen Meme-Aktien-ETF anbietet, der auf solche Bewegungen abzielt, war zu Beginn des Handelstages ein Käufer von Allbirds-Aktien. «Ein Schuhunternehmen, das sich als Anbieter von KI-Computing-Infrastruktur neu positioniert, ist genau die Art von Narrativwechsel, die die Begeisterung der Privatanleger entfacht», sagte Dave Mazza, Chief Executive Officer bei Roundhill. «Der Anstieg der Privatanlegerstimmung, gepaart mit einem starken Anstieg des Handelsvolumens und erhöhter Volatilität rund um Allbrids nach dessen KI-Neuausrichtung, sind genau die Signale, die der MEME-ETF in Echtzeit erfassen soll.»
Schuldtitel über 50 Millionen US-Dollar
Allbirds gab bekannt, dass es plant, Schuldtitel im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar zu verkaufen, die in Aktien umgewandelt werden können, um seinen neuen Geschäftsplan zu finanzieren. Das Unternehmen erklärte, es werde das Geld für den Kauf von Computerausrüstung und die Umsetzung einer «langfristigen Vision, ein vollständig integrierter Anbieter von GPU-as-a-Service (GPUaaS) und KI-nativen Cloud-Lösungen zu werden», verwenden. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.
Allbirds hatte zuvor zugestimmt, alle seine Vermögenswerte und sein geistiges Eigentum für rund 39 Millionen US-Dollar an die American Exchange Group zu verkaufen.
Da der Prozess eines Börsengangs schwierig ist, nutzen gescheiterte börsennotierte Unternehmen manchmal ihre alten Börsennotierungen, um ein neues Konzept oder Unternehmen direkt an den Markt zu bringen.
«Die Börsennotierung ist ein Vermögenswert», sagte Jay Ritter, Finanzprofessor an der University of Florida. «Im Laufe der Jahre haben wir Reverse Mergers gesehen, von denen die meisten eine eher negative Konnotation hatten, da es sich bei den meisten Unternehmen, die über einen Reverse Merger an die Börse gegangen sind, um minderwertige Unternehmen handelte und die Anleger am öffentlichen Markt nicht besonders gut abgeschnitten haben.»
Trotz der Tatsache, dass es keine offensichtliche Überschneidung zwischen Schuhherstellung und modernster Informatik gibt, ist Allbirds in die Höhe geschossen. Das Unternehmen hatte zuvor mit seinen umweltfreundlichen Schuhen, die einst ein Favorit im Silicon Valley waren, den Zeitgeist der Branche getroffen.
Allbirds feierte 2021 sein Börsendebüt, als die Zinssätze nahe Null spekulative Aktien aller Art in die Höhe trieben, nur um seitdem jedes Jahr einen Kurssturz zu erleben. Am Dienstag hatte das Unternehmen einen Marktwert von etwa 22 Millionen Dollar. Der Kursanstieg machte einen Teil der Verluste wieder wett: Bei Börsenschluss am Mittwoch lag der Wert bei fast 150 Millionen Dollar.
(Bloomberg/cash)