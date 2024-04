Der geschlossene Fonds, der an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "DXYZ" gehandelt wird, investiert in private, wachstumsstarke Technologieunternehmen. Zu denen haben die meisten Anleger nur Zugang, wenn sie akkreditiert sind. Der Fonds hält derzeit Beteiligungen an 23 Unternehmen und strebt letztendlich an, 100 Unternehmen im Portfolio zu haben.