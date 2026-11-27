Während die Marketingstrategie Früchte trägt, fährt der Aktienkurs an der Börse Achterbahn. Seit 2021 stieg die Aktie mehrmals auf rund 145 Dollar und fiel danach wieder deutlich, zuletzt bis auf 83 Dollar Ende März 2026. Seither hat sie sich fast verdoppelt und steht aktuell bei 159,61 Dollar. Das sind rund 660 Prozent mehr als beim Börsengang. Mitte November erreichte sie mit 163 Dollar den höchsten Stand seit 2021.