Crocs polarisieren. Für die einen sind sie Kult, für die anderen schlicht hässlich. So hässlich, dass das US-Magazin «Time» sie 2010 zu einer der schlimmsten Erfindungen der Welt kürte. Der löchrige Kunststoffschuh erinnert an eine Mischung aus einem Clog, dem niederländischen Holzschuh, und dem Krokodil aus dem Kinderspiel «Kroko Doc».
Dabei war der Schuh ursprünglich für Bootsfahrer gedacht. Das erste Modell «Beach» wurde 2001 an einer Schiffsmesse in Florida vorgestellt. Die ersten 200 Paare waren sofort ausverkauft. Der USP? Crocs sind Schuhe, die schwimmen.
Daraufhin ging es Schlag auf Schlag. Die Schuhfirma expandierte schnell, brauchte Geld, um das Wachstum zu finanzieren, und ging im Februar 2006 zu 21 Dollar pro Aktie an der Nasdaq an die Börse. Danach stieg der Kurs so rasant, dass Crocs die Aktie 2007 im Verhältnis 2:1 teilte, um sie für Privatanleger erschwinglich zu halten. Bereinigt entspricht der Ausgabepreis deshalb heute 10.50 Dollar.
Doch dann kam die Finanzkrise und mit ihr der Absturz für den Schuhhersteller. Volle Lager trafen auf eine einbrechende Nachfrage. Im Frühjahr 2009 kostete die Aktie zeitweise nur noch 1,19 Dollar, fast 90 Prozent weniger als beim Börsengang.
Mit «Ugly Fashion» und «Collabs» zum Kultschuh
Totgesagte leben aber bekanntlich länger. Das Comeback von Crocs gelang während der Pandemie. Bequeme Schuhe fürs Homeoffice, der Trend zur «Ugly Fashion» und erschwingliche Preise machten die Gummischuhe wieder beliebt. Dazu konnten Kunden ihre Schuhe mit Ansteckern («Jibbitz») individuell gestalten.
Auch prominente Kooperationen halfen: US-Rapper Post Malone, Justin Bieber und Bad Bunny brachten eigene Modelle heraus, von quietschgelb über lavendellila bis zu weissen Schuhen, die im Dunkeln leuchten. Selbst Luxusmarken wie Balenciaga bringen die Kunststofftreter als Plateau- und Stiletto-Versionen auf die Laufstege der Welt. Luxus-Branding, provokantes Design und gezielt limitierte Auflagen treiben die Preise in die Höhe. So werden die Schuhe zum Sammlerobjekt. Auf der Wiederverkaufsplattform StockX kostet die Balenciaga-Sandale «Hardcrocs» für Herren fast 3000 Franken.
Während die Marketingstrategie Früchte trägt, fährt der Aktienkurs an der Börse Achterbahn. Seit 2021 stieg die Aktie mehrmals auf rund 145 Dollar und fiel danach wieder deutlich, zuletzt bis auf 83 Dollar Ende März 2026. Seither hat sie sich fast verdoppelt und steht aktuell bei 159,61 Dollar. Das sind rund 660 Prozent mehr als beim Börsengang. Mitte November erreichte sie mit 163 Dollar den höchsten Stand seit 2021.
Auslöser des jüngsten Schubs waren die Zahlen zum dritten Quartal: Umsatz und Gewinn fielen besser aus als erwartet, das Management hob die Jahresprognose zum dritten Mal an. Danach stieg die Aktie sieben Handelstage in Folge und durchbrach die Abwärtslinie, die seit dem Rekordhoch 2021 bestand.
Wachstum kommt aus dem Ausland
In Nordamerika setzt Crocs 1,7 Milliarden Dollar um, international 1,6 Milliarden. Bald dürfte sich das Gewicht verschieben: Laut Bloomberg-Schätzungen wächst die Marke Crocs in den nächsten drei Jahren in Nordamerika nur um 1,3 Prozent, international dagegen um 16,8 Prozent. Für die Schwestermarke HeyDude, die bequeme Alltagsschuhe verkauft, prognostiziert Bloomberg einen Rückgang von 7,25 Prozent.
Die zuständige Bloomberg-Analystin rechnet für den ganzen Konzern mit einem jährlichen Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Treiber seien mehr Vertriebspartner, neue Läden und zusätzliche Produktkategorien im Ausland. HeyDude bleibe der grösste Unsicherheitsfaktor. Die bereinigte Betriebsmarge dürfte aber über 25 Prozent bleiben, gestützt durch Einsparungen beim Einkauf und den nachlassenden Zolldruck.
Günstig, aber nicht ohne Risiko
Trotz der Kursrally ist die Aktie nicht teuer: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Jahresprognose liegt bei rund 11. Die Analysten sind dennoch zurückhaltend. Von 15 Analysten raten 8 zum Kauf, 6 zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 165 Dollar, nur wenig über dem aktuellen Kurs.
Die tiefe Bewertung hat Gründe: Crocs hängt stark von Modetrends ab, und die können schnell kippen. Zudem könnten Investitionen in HeyDude und ins Marketing den Gewinn kurzfristig bremsen. Eine Dividende zahlt das Unternehmen nicht.
Für Anleger mit starken Nerven bleibt Crocs eine interessante Wette auf eine Marke, die schon mehrmals totgesagt wurde. Nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen sind Rückschläge aber jederzeit möglich.