Zufrieden gibt man sich in Crans-Montana aber längst noch nicht. Die Ambitionen sind gross: Bis 2027, wenn in Crans-Montana die Ski-WM stattfindet, sollen 12 Prozent der Hotelübernachtungen von Nordamerikanern stammen. Rückenwind liefert der Epic Pass, der seit der Saison 2024/25 auch in Crans-Montana gilt und US-Skifahrern Zugang zu über 80 Gebieten weltweit bietet. Zudem will Vail in fünf Jahren 30 Millionen Franken investieren – etwa in eine leistungsfähigere Beschneiung.