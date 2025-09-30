Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg zwar auf 49,8 Punkte von 49,4 Zählern im August, wie das nationale Statistikamt am Dienstag mitteilte. Er blieb damit jedoch unter der Marke von 50, ab der Wachstum signalisiert wird. Analysten hatten mit einem etwas schwächeren Wert von 49,6 gerechnet. Auch im Dienstleistungssektor liess die Dynamik nach. Hier gab der Index auf 50,0 von 50,3 Punkten nach. Die Daten deuten darauf hin, dass die Hersteller auf weitere Konjunkturimpulse zur Stärkung der Binnennachfrage sowie auf Klarheit im Handelsstreit mit den USA warten.