In Podcast "Handelszeitung Insights" spricht Tim Höfinghoff mit seinen Kollegen Michael Heim und Ralph Pöhner über Inflation: In vielen Ländern steigt das Preisniveau stark an.

Wir reden darüber, was Inflation genau ist, warum uns das sorgen muss oder ob die Teuerung eben keine Bedrohung darstellt. Und wir klären, was dies alles bedeutet für Konsumenten, für den Lohn der Beschäftigten und welche Folgen für unsere Wirtschaft und den Rest der Welt zu erwarten sind.

Dieser Podcast erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Inflation: Alles halb so schlimm?"