Im Podcast "Handelszeitung Insights" sprechen Tim Höfinghoff und Swiss Life-Chefökonom Marc Brütsch über die wirtschaftlichen Aussichten im Jahr 2022: global und für die Schweiz.

Wird die Pandemie bald zu ihrem Ende gekommen sein? Was sind die Folgen der hohen Inflation in vielen Ländern? Kann sich die Schweiz tatsächlich von diesem Trend abkoppeln?

Ausserdem: Ist mit einer baldigen Zinswende zu rechnen? Kommt es also zu einer Situation, in der die Party an den Börsen und an den Immobilienmärkten nicht mehr lange anhalten dürfte?

Dieser Artikel erschien zuerst im Digital-Angebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Wann kommt der Party-Crasher an der Börse?"