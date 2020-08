Im Podcast «HZ Insights» spricht Tim Höfinghoff mit cash.ch-Redaktor und Finanzexperte Henning Hölder über die Börsenlegende Warren Buffett, der nun seinen 90. Geburtstag feiert.

Wir reden darüber, wie er zum erfolgreichen Investor wurde, was seine Lieblingsaktien sind und was Anleger von ihm lernen können.

Ausserdem: Was prägte ihn, und was ist er eigentlich für ein Mensch? Ebenso gehen wir der Frage nach, warum Warren Buffett zuletzt keine grossen Deals mehr machte und warum sein guter Ruf sogar manchmal in Frage steht.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "Warren Buffett wird 90 Jahre alt: Seine Erfolge, seine Misserfolge".