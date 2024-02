Mit "Deutschlands stärksten Stimmen für Europa" will die SPD zur Europawahl antreten. Aber ein Virus sorgte dafür, dass der seit Tagen stark erkältete Kanzler Olaf Scholz am Sonntag auf der SPD-Europadelegiertenkonferenz nur mit angekratzter Stimme sprach. Trotz stehenden Beifalls für den Kanzler wirkte dies symptomatisch für die SPD, die Scholz neben der nun gekürten Spitzenkandidatin Katarina Barley für die Europawahl plakatieren will. Denn einerseits wurde klar, dass die Anti-EU-Positionen von AfD und BSW die Sozialdemokraten in ihrer proeuropäischen Haltung anstacheln. Andererseits blickt man in der Kanzlerpartei dem 9. Juni mit Europawahl und Kommunalwahlen in acht Bundesländern mit mulmigen Gefühlen entgegen.