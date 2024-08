Die beiden in der Ostsee verlegten Nord-Stream-Doppelröhren waren im September 2022 durch Detonationen in schwedischen und dänischen Hoheitsgewässern beschädigt worden. Der Generalbundesanwalt lässt nach einem Tauchlehrer wegen des Anschlags auf die Pipelines fahnden. Die Ermittler hätten deswegen einen Europäischen Haftbefehl gegen den in Polen lebenden Ukrainer beantragt, hiess es in Medienberichten.