Die Leitung der Polizei teilte mit, die Garnisonen in dem Verwaltungsbezirk Mazowien rund um die Hauptstadt Warschau sowie in den im Osten des Landes gelegenen Woiwodschaften Lublin, Karpatenvorland und Podlachien seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Der Fernsehsender TVN24 zeigte Bilder von Polizisten in Einsatzwagen, die am frühen Morgen nahe der Ortschaft Cesniki unweit der Stadt Zamosc im Südosten des Landes offenbar auf der Suche nach Trümmern waren.