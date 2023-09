Vize-Ministerpräsident Jacek Sasin sagte am Donnerstag dem Radiosender Plus, es sei so, wie es Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesagt habe, und man werde sehen, «was das für die Zukunft heisst». Morawiecki hatte dem Nachrichtensender Polsat News gesagt: «Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns jetzt selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten.»