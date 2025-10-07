Sikorski betonte, dass ein Hauptaugenmerk sowohl für Polen als auch für Finnland auf der Bekämpfung der «Schattenflotte» liege, die Russland zur Umgehung von Sanktionen einsetzt und gleichzeitig eine Bedrohung für die Umwelt und die maritime Sicherheit darstellt. Der polnische Aussenminister betonte, dass die aktuellen Massnahmen ein klares Signal an Moskau senden sollten.