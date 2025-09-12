«Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Versehen war. Aber das war er nicht. Und wir wissen das», schrieb der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Freitag auf der Online-Plattform X. Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, es könne sich um ein Versehen gehandelt haben. Polen hatte am Mittwoch mit Unterstützung anderer Nato-Staaten Drohnen abgeschossen, die in seinen Luftraum eingedrungen waren. Russland hatte erklärt, seine Streitkräfte hätten zum Zeitpunkt des Drohnen-Vorfalls Ziele in der Ukraine angegriffen und nicht beabsichtigt, Polen zu treffen.