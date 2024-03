Die Ukraine meldete Angriffe von insgesamt 57 Raketen und Drohnen. Ziel waren nach Angaben der Behörden insbesondere Kiew und die an Polen grenzende Region Lwiw. 43 der Geschosse hätten abgefangen werden können, davon allein etwa ein Dutzend über Kiew und in der näheren Umgebung der Hauptstadt. Dennoch wurde Kiew am Morgen von mehreren Explosionen erschüttert, teilte die Militärverwaltung der Stadt mit. Es seien kleinere Schäden entstanden.