Ministerpräsident Tusk und seine pro-europäische Dreier-Koalition haben sich zum Ziel gesetzt, demokratische Standards in Polen wiederherzustellen, die aus ihrer Sicht während der achtjährigen Herrschaft der nationalkonservativen PiS-Partei ausgehöhlt wurden. Dabei stossen sie aber auf den heftigen Widerstand von Verbündeten der Vorgängerregierung in Schlüsselpositionen in der Justiz und in der Gesellschaft.