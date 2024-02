Duda bekräftigte zwar am Freitagabend in einem Interview auf YouTube die offizielle Position Polens, nach der die Ukraine die Kontrolle über ihr gesamtes Territorium zurückerlangen müsse. Auf die Frage, ob er glaube, dass die Ukraine dazu wirklich in der Lage sein werde, antwortete er jedoch: «Diese Frage ist für mich schwer zu beantworten.» Er wisse es nicht. Die schon 2014 von Russland besetzte Krim sei ein besonderer Ort. «Schliesslich war sie, historisch betrachtet, die meiste Zeit in russischer Hand.» Dudas Äusserungen lösten am Samstag Kritik der Ukraine aus.