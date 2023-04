Auch in China will der E-Sportwagenbauer seine Aktivitäten hochfahren. So soll noch in diesem Jahr mit der Produktion des neuen Polestar 4 Modells in der Millionen-Stadt Hangzhou begonnen werden, sagte Ingenlath. Vorbestellungen seien in der Volksrepublik ab Dienstag und in allen anderen Märkten ab 2024 möglich. Zudem soll die Zahl der Verkaufspunkte in China bis Ende des Jahres auf 80 von 14 gesteigert werden.