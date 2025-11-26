Der Streit zwischen beiden Konzernen schwelt seit Monaten. In der vergangenen Woche hatten Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch darüber beraten, ob und wie er zu lösen wäre. Dabei geht es um mehr als einen gemeinsamen europäischen Kampfjet der nächsten Generation, der von 2040 in Frankreich die Rafale und in Deutschland den Eurofighter ablösen soll. Mit im Paket sind unter anderem Drohnen für Frankreich, Spanien und Deutschland, die die Jets flankieren.