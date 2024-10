Trump sieht das nicht so. “Je höher der Zoll, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen in die Vereinigten Staaten kommt und eine Fabrik in den Vereinigten Staaten baut, damit es den Zoll nicht zahlen muss“, sagte der ehemalige Präsident in einem Interview am 15. Oktober im Economic Club of Chicago gegenüber John Micklethwait, dem Chefredakteur von Bloomberg News.