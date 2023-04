"Was wir heute haben, ist ein Politikversagen", sagte Gaillard im am Sonntag erschienen Interview. Die Postfinance müsse zurzeit den Zahlungsverkehr gewährleisten und sichere Konten anbieten. Dennoch dürfe sie ihr Geld nicht diversifiziert anlegen und der Schweizer Bevölkerung in Form von Hypotheken zur Verfügung stellen.