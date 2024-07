Die Polizei hatte den Attentäter von Ex-US-Präsident Donald Trump schon über eine Stunde vor dem Anschlag im Auge. «Der Schütze wurde als eine verdächtige Person identifiziert», sagte Kevin Rojek von der Bundespolizei FBI am Montag. Ein örtlicher Polizist habe ein Foto des Mannes gemacht und an Kollegen am Ort des Wahlkampf-Auftritts von Trump weitergeleitet. Eine halbe Stunde später habe man ihn beobachtet, wie er einen Entfernungsmesser nutzte und Nachrichten-Seiten im Internet kontrollierte. Um 17.56 Uhr, weniger als 20 Minuten vor den Schüssen, und noch einmal um 18.06 Uhr, sei er von einer Polizeikamera erfasst worden, wie er das Dach eines Hauses bestieg. Von dort hatte er auf Präsidentschaftskandidat Trump gefeuert. Eine Kugel streifte ihn am Ohr und verletzte ihn leicht. Ein Mann im Publikum starb.