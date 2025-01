Bereits im August 2024 hatte Polypeptide seine mittelfristigen Ziele bekannt gegeben. So strebt das Unternehmen bis 2028 eine Verdopplung des Umsatzes an, gestützt auf die Verpflichtungen und Lieferprognosen bestehender Kunden. Gleichzeitig plant Polypeptide, die EBITDA-Marge mithilfe von Wachstumsinitiativen und Effizienzsteigerungen bis 2028 auf 25 Prozent zu steigern. In dem Zusammenhang verkündete der Pharmazulieferer anfangs Januar den Ausbau einer Produktionsstätte in Schweden, um eine langjährige Zusammenarbeit mit einem wichtigen GLP-1 Kunden («Schlankmacher») weiter zu vertiefen.