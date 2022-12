Polypeptide werde die Finanzprognose für 2022 nicht einhalten können, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Neu geht die Gruppe von einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres aus, also von rund 285 Millionen Euro. Bisher hatte Polypeptide ein Wachstum von 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt.