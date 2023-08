Weiter kündigte das Unternehmen die Ernennung von Marc Augustin zum CFO und Mitglied des Executive Committee mit Wirkung zum 1. Quartal 2024 an. Er kommt von Lonza und verfüge über einen starken Hintergrund in einem wachstumsstarken CDMO-Umfeld sowie über umfassende finanzielle und operative Erfahrung, heisst es in der Mitteilung. Der deutsche Staatsbürger wird damit Nachfolger des seit Mai amtierenden Interim-CFO Lalit Ahluwalia, der nach einer angemessenen Einführungszeit von seiner Rolle zurücktreten werde.