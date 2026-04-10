PolyPeptide ist auf die Entwicklung und Herstellung synthetischer Peptide spezialisiert, insbesondere für Anwendungen im Stoffwechselbereich, etwa bei Adipositas und Diabetes. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Restrukturierung, die von Investoren positiv aufgenommen wurde, und baut seine Produktionskapazitäten aus. Es betreibt Standorte in Europa, den USA und Indien.