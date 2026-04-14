Man äussere sich grundsätzlich nicht zu Gerüchten und Spekulationen, teilte Polypeptide am Dienstag mit. Der Pharmazulieferer betont gleichzeitig, dass der Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Mehrheitsaktionär Draupnir eine Überprüfung strategischer Optionen eingeleitet habe. Diese Prüfung befinde sich in einem frühen Stadium, und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.