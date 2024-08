Rückkehr zu Profitabilität

Die Gewinnzahlen fielen - wie ebenfalls in Aussicht gestellt - durchwachsen aus. So ist das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) mit 2,9 Millionen positiv nach einem Verlust von gut 19 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sei vor allem durch operative Verbesserungen getrieben worden.