Auch die Investitionen bewegten sich im erwarteten Rahmen. Die Ausgaben für den Kapazitätsausbau beliefen sich auf etwas mehr als 100 Millionen Euro. Wichtige Ausbauprojekte, unter anderem im belgischen Braine-l'Alleud, hätten planmässig Fortschritte gemacht und die angestrebte Auslastung erreicht, hiess es.