Polypeptide und der indische Auftragsfertiger Lupin Manufacturing Solutions schliessen sich zu einer strategischen Allianz zusammen. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit bei Peptiden für Stoffwechseltherapien zu stärken.
Mit dem Schritt erweitere Polypeptide seine Beschaffungsoptionen für zentrale Materialien, teilte der Peptidhersteller am Freitag mit. Die Vereinbarung mache also die Lieferkette widerstandsfähiger, erhöhe die operative Effizienz und unterstütze die langfristige Entwicklung beider Unternehmen.
(AWP)