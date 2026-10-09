Die langfristige Entwicklung der Marke sei wichtiger als kurzfristige Volumenziele - das heisst, Porsche ‌senkt in China trotz des harten Wettbewerbs die Preise nicht, um mehr zu verkaufen. Zu Spitzenzeiten 2020 bestritt Porsche 35 Prozent seiner ​Verkäufe in China, dem weltweit grössten Automarkt. Nun sind ​es nur noch zwölf Prozent. ​Mittelfristig erwartet Porsche einen weiteren Rückgang des Anteils unter zehn Prozent, wie ‌es in dieser Woche auf dem Kapitalmarkttag hiess. Der Markt Nordamerika, wo Porsche unter den gestiegenen Importzöllen der USA leidet, verzeichnete mit ​gut ​56.000 Autos 13 Prozent weniger Verkäufe. ⁠In Europa nahmen die Kunden ​elf Prozent weniger ab.