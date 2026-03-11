Der Einbruch in China fällt besonders drastisch aus: Seit dem Höchststand 2021 hat sich der Absatz mehr als halbiert. Im vergangenen Jahr lag er bei knapp unter 42'000 Fahrzeugen. Damit ist China hinter die USA und Deutschland zurückgefallen und nur noch der drittgrösste Markt. Der Abwärtstrend hat sich in diesem Jahr fortgesetzt, mit einem Rückgang der Auslieferungen im Januar um rund 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten hervorgeht, die von Bloomberg Intelligence und dem China Automotive Technology and Research Center zusammengestellt wurden.