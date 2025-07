In China, dem zweitgrössten Einzelmarkt, erlitt Porsche ein Absatzminus von 28 Prozent. Das Luxussegment läuft dort weiterhin schlecht, und Porsche will trotz des harten Konkurrenzkampfs die Preise nicht senken. In Deutschland sackten die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent ab.