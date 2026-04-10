Beim Autobauer Porsche bleibt der Absatz auf Talfahrt: Im ersten Quartal lieferte die Sportwagenschmiede ‌aus ⁠Stuttgart knapp 61'000 Fahrzeuge aus, das waren 15 ⁠Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang liege «im Bereich unserer Erwartungen», erklärte ‌Vertriebschef Matthias Becker am Freitag. Das ‌Angebot sei mit dem ​Produktionsende des Verbrennermodells Porsche 718 geringer gewesen, die Vergleichsbasis beim E-Modell Macan durch den erfolgreichen Anlauf vor Jahresfrist hoch. Der Wegfall von Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge in den USA ‌dämpfte zudem die Nachfrage, der Absatz sank um elf Prozent.