Der Stuttgarter Sportwagenbauer lieferte von Januar bis März 80'767 Fahrzeuge aus, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das seien so viele wie nie zuvor gewesen, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. Trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage und eingeschränkter Teileverfügbarkeit hätten die Verkäufe in allen Vertriebsregionen zugelegt, erklärte Vertriebschef Detlev von Platen.