Volkswagen hatte die Porsche-Papiere dank einer grossen Nachfrage am oberen Ende der Angebotsspanne zugeteilt. Zum Ausgabepreis wird Porsche auf Basis der Vorzugsaktien mit 75,2 Milliarden Euro bewertet und ist damit nach eigenen Angaben der wertvollste Börsenneuling aller Zeiten in Europa. Mit einem Emissionsvolumen von 9,4 Milliarden Euro ist es zugleich der grösste Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. 7,7 Prozent der Aktien gingen laut Porsche an Privatanleger - für einen Börsengang in Deutschland ein ungewöhnlich hoher Wert.