Die Absatzprognose für 2026 präzisierte Breckner auf rund 250.000 Fahrzeuge nach knapp 280.000 im Vorjahr. In China, wo Porsche besonders unter Konkurrenzdruck steht, sollen die Verkäufe von zuletzt gut 40.000 auf etwas über 30.000 schrumpfen. Im ersten Quartal verkauften die Schwaben ​dort etwa ein ​Fünftel weniger als vor Jahresfrist. Porsche bleibe bei seiner Linie, ⁠trotz harten Wettbewerbs die Preise in China nicht zu senken, um Exklusivität ​zu sichern. Das Motto «value over volume» - ⁠also Werthaltigkeit geht vor Verkaufsvolumen - bleibe besonders in China unverhandelbar, betonte Breckner. Impulse erhoffe sich der Autobauer vom neuen Elektro-SUV ‌Cayenne, der auf der Messe in Peking gut angekommen sei.