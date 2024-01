Der Absatz in der Volksrepublik ging 2023 um 15 Prozent auf 79'283 Fahrzeuge zurück; China verlor damit die Spitzenposition als wichtigster Einzelmarkt an Nordamerika, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Auch für das laufende Jahr rechnet Porsche mit schwierigen Marktbedingungen in China. «Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Absatzstruktur weiter ausbalancieren und unsere Überseeregionen, insbesondere in den ASEAN-Märkten, stärken», sagte Vertriebschef Detlev von Platen.