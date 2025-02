US-Einfuhrzölle könnten Porsche hart treffen. Ein Sparprogramm wurde eingeleitet. Personalchef Andreas Haffner konkretisierte kurz darauf gemeinsam mit Betriebsratschef Harald Buck in einem gemeinsamen Interview, was das für die Beschäftigten heisst: Rund 1900 Stellen werden in den kommenden Jahren am Stammsitz Stuttgart-Zuffenhausen und im Entwicklungszentrum Weissach sozialverträglich abgebaut.